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محمد بن سلمان: سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن

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محمد بن سلمان: سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن محمد بن سلمان: سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن
أكد: برامج ستمكّننا من خفض نسبة البطالة لـ7% قبل 2030

محمد بن سلمان: سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، وقال سموه: "زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة، فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل، وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها".

وأضاف سموه أنه "خلال عام 2018 بلغت نسبة البطالة 13% تقريبًا. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتال إلى 11.8% في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر".

وأردف: "نعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكّننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030". ونوه سموه إلى أن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة، مؤكداً: "سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن".

وأشار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى أن إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.

جاء ذلك في كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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