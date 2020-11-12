أخبار عاجلة

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 -
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري -
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا" -
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" -
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا -
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ -
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة -
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

اليوم : خطأ جسيم في الأردن قد يرفع اصابات كورونا اليومية الى 8 آلاف يوميا

Print

جي بي سي نيوز:- رجح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الخميس، تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بالنظر للأحداث التي رافقت الانتخابات.

وأضاف حجاوي أن الأحداث التي رافقت النتائج الأولية للانتخابات كانت مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بشكل كلي لمنع تفشي عدوى كورونا.

ولفت إلى أن التجمعات التي صاحبت النتائج الأولية للانتخابات ستزيد من إصابات إلى 7-8 الاف، مشيرا إلى أن التهافت على الأسواق والمخابز قبيل الحظر كان غير مبرر.

ونوه بأن قلة مشاركة كبار السن في الانتخابات كانت لصالح الوضع الوبائي، الأمر الذي يشير إلى أن تزايد الإصابات جراء التجمعات لن تنعكس على الوفيات.

Loading video

وأدلى الأردنيون يوم الثلاثاء، بأصواتهم الانتخابية في صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، ضمن إجراءات صحية وطبية ضد فيروس كورونا، أعقبها بعض أعمال شغب في بعض المناطق احتجاجا على نتائج الانتخابات.

المصدر: اليوم

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا وعودة اللاجئين السوريين.. جهود حل الأزمة

روسيا وعودة اللاجئين السوريين.. جهود حل الأزمة

شبكة عيون الإخبارية