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ولي العهد: "دورينا" ضمن الأفضل بين 20 مسابقة عالمياً.. ونجاح كبير لاتحاد السيارات

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ولي العهد: "دورينا" ضمن الأفضل بين 20 مسابقة عالمياً.. ونجاح كبير لاتحاد السيارات ولي العهد: "دورينا" ضمن الأفضل بين 20 مسابقة عالمياً.. ونجاح كبير لاتحاد السيارات
أشار إلى ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة ونجاح احتضان المملكة للبطولات الرياضية

ولي العهد:

أكد سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن نسبة المواطنين الممارسين للرياضة ارتفعت من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019. كما نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليارات في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط.

جاء ذلك في كلمة سمو ولي العهد التي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما تضمنه خطابه الضافي -حفظه الله- في مجلس الشورى.

وأضاف سمو ولي العهد في شأن القطاع الرياضي: "كذلك عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية. بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي الفورمولا اي، وفورمولا 1، ورالي دكار. في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوري على مستوى العالم. ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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