أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بورشة عمل للفن التشكيلي.. "كفيف" تستكمل انطلاقة دعم المواهب وإطلاق الطاقات

Print
أقيمت بتنسيق نادي نجم للبرامج والأنشطة تحت شعار "رعاية الموهوبين"

بورشة عمل للفن التشكيلي..

أطلقت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض "كفيف"، مساء اليوم الخميس، ورشة عمل للفن التشكيلي بتنسيق نادي نجم للبرامج والأنشطة تحت شعار "رعاية الموهوبين".

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن سعد الشمراني المتخصص في التصميم والفنون، والمدربة والفنانة التشكيلية منيرة أبو بشيت، والموهوبة الفنانة التشكيلية الكفيفة نورة المجرشي، وعدد من المتدربات الكفيفات، وذلك لتقييم أعمالهم ووضع خطة تدريبية لتطوير قدرات الموهوبين، بهدف الرفع بالوعي بفاقدي البصر وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم للمجتمع.

يذكر أن "كفيف"، كانت قد شاركت في أكتوبر المنصرم في اليوم العالمي للشيف بفيديو من محمد بن سعد، الناشط الاجتماعي الكفيف والمدرب التقني والتأهيلي لفاقدي البصر، واصفاً مطبخ الكفيف أنه موطن الفن والإبداع ومنبع إطلاق العنان للقدرات والطاقات، مشاركاً تجربته في الطبخ وكيفية إتقانه له مقدماً رسائل تحفيزية للمكفوفين، إضافة إلى طرحها المشاركات التفاعلية، في تسليط الضوء على مواهب الطبخ لدى المستفيدين، من خلال استعراض تجاربهم في الطبخ، والأطباق المفضلة التي يطهونها، ونصائح وجهوها لأقرانهم، ووصفاتهم المتنوعة التي شاركوها مع الجمهور.

بورشة عمل للفن التشكيلي..

بورشة عمل للفن التشكيلي..

بورشة عمل للفن التشكيلي..

جمعية المكفوفين الخيرية كفيف الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020

لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا"

تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية