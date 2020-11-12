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"الحجرف "يدين الاعتداء على سفارة فى لاهاي ويؤكد وقوف مجلس التعاون مع المملكة

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"الحجرف "يدين الاعتداء على سفارة السعودية فى لاهاي ويؤكد وقوف مجلس التعاون مع المملكة "الحجرف "يدين الاعتداء على سفارة فى لاهاي ويؤكد وقوف مجلس التعاون مع المملكة
أعرب عن ثقته بأن الجهات الأمنية بهولندا ستقوم بكشف ملابسات الحادث

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تعرُّض مقر سفارة المملكة العربية لدى مملكة هولندا لحادث إطلاق نار.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بأن الجهات الأمنية في مملكة هولندا الصديقة سوف تقوم بدورها في كشف ملابسات الحادث وتقديم من يقف خلفه للعدالة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية في كل مكان.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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