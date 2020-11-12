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"كوزمين" يتفوق على "كانفارو".. جيانجسو سونينج بطلًا لدوري السوبر الصيني

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بعد إسقاطه جوانزو إيفر جراند بثنائية

توج فريق جيانجسو سونينج بلقب دوري السوبر الصيني لكرة القدم للمرة الأولى، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، بعد فوزه على مضيفه جوانزو إيفر جراند الذي يدربه الإيطالي فابيو كانفارو 2-1، الخميس في إياب نهائي البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق جيانجسو بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقاءين.

واستغل جيانجسو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وتقدم بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق الإيطالي إيدير مارتينيز.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف البرازيلي أليكس تيكسييرا الهدف الثاني لجيانجسو، ثم رد شيهاو وي بهدف لجوانزو في الدقيقة 61.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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