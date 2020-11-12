عبيدات : الأردن تعاقد مع شركة أعلنت نتائج إيجابية بشأن لقاح كورونا

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جى بي سي نيوز - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الأربعاء، أن الأردن تعاقد مع شركة أعلنت عن نتائج إيجابية وممتازة بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لتأمين كمية نسبتها 5%-10% من المواطنين الأردنيين.

منظمة الصحة العالمية رأت الأسبوع الماضي أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد، "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".

وأوضح عبيدات : أن شركة أعلنت عن نتائج إيجابية وممتازة بشأن فعالية ومأمونية اللقاح الذي تعمل على توفيره، قائلا إنه يعطي الأمل ليكون هناك سلاح جديد للتصدي للوباء، مشيراً إلى أنه "سيكون للقاح تأثير إيجابي على الوضع الوبائي العالمي".

وتابع : "إذا ثبت واستطاعت الشركة الانتهاء من المراحل الأخيرة باعتماد اللقاح وترخيصه فالأردن سيكون من الدول التي ستحصل على اللقاح ... منذ أشهر تعاقدت وزارة الصحة مع ائتلاف آخر تدعمه بعض المؤسسات الصحية العالمية لتوفير اللقاح من شركات أخرى".

وأشار إلى وجود عدة شركات وصلت لمراحل متقدمة بشأن اللقاحات، والأردن متابع لتطورات اللقاحات ، وفق المملكة .

وقال وزير الصحة إن هناك حاجة لـ 7 أيام لمعرفة تأثير أي مخالفات أو تجاوزات صحية ذات صلة بالانتخابات على الوضع الوبائي.

وبشأن فرض حظر تجول شامل مقبل أوضح أن أي قرار بالحظر ستسبقه تحضيرات من قبل وزارات معنية.

ودعا إلى اتخاذ ترتيبات خاصة بما يتعلق بأي اجتماعات حتى مجلس النواب، وقال يجب المحافظة على كل ما يتطلبه الوضع الوبائي والمحافظة على كل أساليب الوقاية خصوصا التباعد الجسدي في أي اجتماع او أي نشاط.