أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رفضها "بايدن" في 2010.. الاحتلال يسمح ببناء 96 وحدة استيطانية في القدس

Print
رفضها "بايدن" في 2010.. الاحتلال يسمح ببناء 96 وحدة استيطانية في القدس رفضها "بايدن" في 2010.. الاحتلال يسمح ببناء 96 وحدة استيطانية في القدس
تحذير من عدم استفزاز الرئيس الأمريكي المقبل

رفضها

أفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية، اليوم (الخميس)، بأن إسرائيل وافقت على بناء نحو 100 وحدة استيطانية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ضمن مشروع كان يفترض أن ينفذ في 2010، لكنه علق بسبب معارضة نائب الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن.

وأضافت أن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس المحتلة، أعطت الثلاثاء الماضي الضوء الأخضر لبناء 96 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه أشار المتحدث باسم "السلام الآن" برايان ريفز، إلى أنه بعد توتر العلاقات مع "بايدن" والولايات المتحدة في العام 2010، بشأن الموافقة على وحدات استيطانية في رامات شلومو، قد يعتقد المرء أن بنيامين نتنياهو سيحاول على الأقل عدم تذكير إدارة "بايدن" المقبلة بالحادثة.

وحذر "ريفز" من أن الموافقة على بناء الوحدات في الوقت الذي يوشك فيه "بايدن" على تولي السلطة، تتعارض مع مصالح إسرائيل وتمثل استفزازًا كبيرًا لـ"بايدن" شخصيّاً.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية ذات الأغلبية الفلسطينية، التي كانت تحت الحكم الأردني، بعد حرب العام 1967، وضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها القانون الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية