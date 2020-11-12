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"المساحة والمعلومات الجيومكانية" تبحث التعاون مع "إدارة البيانات الوطنية"

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"المساحة والمعلومات الجيومكانية" تبحث التعاون مع "إدارة البيانات الوطنية" "المساحة والمعلومات الجيومكانية" تبحث التعاون مع "إدارة البيانات الوطنية"
في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير وبناء البنية التحتية للبيانات الجيومكانية

التقى رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، برئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة، واستعراض الأعمال والمشاريع التي تعمل عليها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به، لتطوير وبناء البنية التحتية للبيانات الجيومكانية.

وتمت مناقشة أُطر التعاون لتأسيس وتفعيل مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية واستعراض تجربة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في تأسيس مكتب إدارة البيانات.

وثمّن الجانبان الجهود المشتركة في تطوير التعاون والتنسيق لتوفير الخدمات وفق أفضل الممارسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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