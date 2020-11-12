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8 أساتذة بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من علماء العالم

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8 أساتذة بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من علماء العالم 8 أساتذة بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من علماء العالم

مصراوي Masrawy

03:21 م الخميس 12 نوفمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، حصول 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ثمان مراكز في 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميًا لعام 2020.

وأوضح الدكتور حسن، أن الجامعة حققت إنجازًا بالتصنيفات الدولية، والتي تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد وتتضمن أعلى 2 % من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل، والتأليف المشترك، وجرى نشر النتائج في مجلة PLOS Biology مؤخرًا، وصنفت إلى 22 مجالًا علْميًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن أبناء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم هم أيمن معوض محمود، ومحمد شعبان، وعرفه حسين، وعلي البحراوي، وحسين سيد، وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، والدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و خالد عبداللطيف، ومحمد عبدالرحيم عضوا هيئة تدريس بكلية الصيدلة.

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