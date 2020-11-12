"الشادي" يشدو بقصائده على ضفاف "فنون الرياض" في أمسية شعرية

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بعنوان "تفعيلة" وسط حضور كثيف تجاوز حدود الأماكن المخصصة

نظمت الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالرياض أمسية شعرية للشاعر الدكتور صالح الشادي بعنوان "تفعيلة"، وسط حضور كثيف تجاوز حدود الأماكن المخصصة في الصالة .

وتعد الأمسية من أبرز البرامج الثقافية التي قامت بها الجمعية مؤخرًا والتي امتازت بالحضور النوعي لنخب من الإعلاميين والمثقفين والكتاب الذين امتلأت بهم الأروقة، فضلاً عن نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختار الشاعر صالح الشادي أن يشدو بقصائده واقفًا على منصة الإلقاء بعيدًا عن النمط التقليدي للأمسيات الشعرية، واختار نمط شعر التفعيلة العامية ليكون هو المتسيد في باقة القصائد الملقاة التي ألقاها إلى جانب مرافقة الموسيقار د. أيمن تيسير له لتقديم نصوصه التي كتبت بالعربية الفصحى عبر ألحان شرقية شجية قدمها في بداية الأمسية نالت استحسان الحضور.

وفي بداية الأمسية ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل كلمة أكد فيها على أهمية الإثراء الثقافي وأثره الاجتماعي وأبدى ترحيبًا حارًا بالشاعر صالح الشادي، وأثنى على مسيرته الإبداعية. كما قدم الصحفي والناقد يحيى زريقان كلمة موجزة تناول فيها تجربة الشادي مع شعر التفعيلة ودوره وإبرازه كلون شعري ذي خصوصية وتفرد.

وسبق ظهور الشادي على المنصة تقديم فيلم قصير يتناول أبرز محطات الشادي الثقافية ورحلته مع الكلمة والإبداع، صاغ مادته الإعلامي هاني الشحيتان والمخرج عامر الحمود رئيس الجمعية، حيث وظف خبرته في العمل الإخراجي لتقديم أجواء مميزة للأمسية الشعرية من حيث الديكور والإضاءة والشاشات والهندسة الصوتية .