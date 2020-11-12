"نيوم" تطلق النسخة الثانية من "تطوير مهارات المجتمع المحلي"

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البرنامج يستهدف نحو 150 متدربًا ومتدربة.. ويقام في ضباء

تطلق شركة "نيوم" الأحد القادم، بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان، النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي، والذي يستهدف نحو 150 متدربًا ومتدربة من أبناء المجتمع المحلي، والذي سيقام في محافظة ضباء.

وتستغرق مدة البرنامج ثمانية أسابيع على مدى خمسة أيام أسبوعيّاً من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة مساءً إلى السابعة مساءً.

ودعت شركة "نيوم" الراغبين للانضمام للبرنامج والتسجيل عبر الرابط التالي: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/61.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة "نيوم"، وتهدف إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.