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مكة تسجّل أقل معدل إصابات يومية منذ تفشي الجائحة

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مكة تسجّل أقل معدل إصابات يومية منذ تفشي الجائحة مكة تسجّل أقل معدل إصابات يومية منذ تفشي الجائحة
14 حالة فقط.. وإجمالي النشطة لا يتجاوز  266 شخصًا

مكة تسجّل أقل معدل إصابات يومية منذ تفشي الجائحة

سجلت مكة المكرمة، اليوم، أدنى معدل لإصابات المستجد اليومية، بواقع 14 حالة فقط،

وهو رقم يعتبر الأقل منذ بدء الجائحة.

وأظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ أن 266 حالة نشطة تحمل الفيروس لا تزال متبقية بمكة المكرمة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" حتى اليوم؛ 34,274 حالة، منها 33,161 حالة تماثلت

للشفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 847 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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