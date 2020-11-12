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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8434.90 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8434.90 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8434.90 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال لأكثر من 346 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8434.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم صادرات، ولازوردي، وبحر العرب، وأنعام القابضة، ونسيج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، وعناية، والخليج العامة، ومجموعة الحكير، وزين السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.51%.

وكانت أسهم شركات لازوردي، والأسماك، ودار الأركان، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، ولازوردي، وتهامة، و وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 1627.29 نقطة ليقفل عند مستوى 20462.29 نقطة، وبتداولات بلغت 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 486 ألف سهم تقاسمتها 1600 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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