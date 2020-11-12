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"آل الشيخ": الإعلام يلعب دورًا مهمًا في إظهار ما تشهده المملكة من نهضة وتقدم

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"آل الشيخ": الإعلام يلعب دورًا مهمًا في إظهار ما تشهده المملكة من نهضة وتقدم "آل الشيخ": الإعلام يلعب دورًا مهمًا في إظهار ما تشهده المملكة من نهضة وتقدم
خلال استقباله مدير قناة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة، مدير عام قناة الإخبارية السعودية والشؤون الإخبارية بهيئة الإذاعة والتلفزيون، فارس بن حزام الحربي.

ورحب "آل الشيخ" في بداية اللقاء بمدير قناة الإخبارية، مشيداً بالدور الذي يقدمه الإعلام السعودي بقيادة وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، في مواكبة الرؤى وتحقيق التطلعات للقيادة الرشيدة، مؤكداً على أن الإعلام رسالة مهمة ينبغي أن تبرز الصورة الحقيقية لما تشهده المملكة من نهضة وتقدم ورقي في مختلف المجالات في ضوء رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم مدير عام قناة الإخبارية السعودية شكره وتقديره للدكتور "آل الشيخ"؛ على حسن الاستقبال والاستئناس بتوجيهاته السديدة والتي ستكون نبراساً له، مشيداً بما تشهده وزارة الشؤون الإسلامية من نقلة كبيرة في مستوى التعاون مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة المملكة السامية التي تقوم على الوسطية والاعتدال، ونبذ كل أشكال التطرف والإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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