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"إنفاذ" و"المحافظ العقارية" توقعان اتفاقية لتسويق عقارات بمساحة 40 ألف م2 بالرياض

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"إنفاذ" و"المحافظ العقارية" توقعان اتفاقية لتسويق عقارات بمساحة 40 ألف م2 بالرياض "إنفاذ" و"المحافظ العقارية" توقعان اتفاقية لتسويق عقارات بمساحة 40 ألف م2 بالرياض
مخصّصة للاستثمار في المستودعات وخدمات الصيانة والخدمات الفنية والصناعية المساندة

وقّع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" اتفاقيةً مع شركة المحافظ العقارية؛ لتسويق عقارات على مساحة 40 ألف م2 في مدينة الرياض، مخصّصة للاستثمار في المستودعات، وخدمات الصيانة، والخدمات الفنية والصناعية المساندة.

وقال المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف: هذه الثقة من مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، تعتبر وسام فخر وشرف للمحافظ العقارية، وسوف تسخّر الشركة خبرتها العريضة، وكافة الإمكانات وطرق التسويق المتنوعة، لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل عائد.

وأضاف: سنعمل نحن وشركاء النجاح لتحقيق هذا الهدف، مستلهمين في ذلك رؤية مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" والمتمثلة في "تعظيم قيمة الأصول وسرعة استيفاء الحقوق".

ورأى "السيف" أن حاجة السوق لمثل هذه المنتجات العقارية، تتنامى بشكل لافت، في ظل ازدهار قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى التطور التقني الهائل في هذه القطاعات، مما يتطلب بنية تحتية ملائمة تلبي متطلبات العملاء، والنمو الكبير في هذه المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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