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"تعليم مكة" تنظم برنامجاً تدريبياً لمسؤولي المكافآت والإعانات بـالمدارس

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"تعليم مكة" تنظم برنامجاً تدريبياً لمسؤولي المكافآت والإعانات بـالمدارس "تعليم مكة" تنظم برنامجاً تدريبياً لمسؤولي المكافآت والإعانات بـالمدارس

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة خدمات الطلاب البرنامج التدريبي لمسؤولي المكافآت والإعانات في المدراس (بنين – بنات) ابتداءً من يوم الأربعاء 25/ 3/ 1442هـ على مراحل عبر تطبيق "زووم".

ويهدف البرنامج لتفعيل نظام المكافآت في برنامج نور لجميع مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة ومعاهد التربية الخاصة، فيما يستهدف تدريب أكثر من 1500 مسؤول ومسؤولة عن المكافآت والإعانات في جميع مدارس البنين والبنات بتعليم مكة المكرمة لاكتساب المهارات اللازمة لتفعيل البرنامج بشكل احترافي.الإدارة العامة للتعليم مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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