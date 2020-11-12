أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مختبر مستشفى أم الدوم بالطائف خلال 9 أشهر

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أجرى قسم المختبر في مستشفى أم الدوم التابع لصحة الطائف، أكثر من 10 آلاف فحص مخبري، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية المحولة من أقسام الطوارئ 8154 فحصاً، وعدد الفحوصات المخبرية المحولة من العيادات الخارجية 1000 فحص، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية المحالة من أقسام التنويم 900 فحص.

يُشار إلى أن قسم المختبر يقوم بإجراء عديد من الفحوصات المخبرية مثل بعض فحوصات المناعة والفيروسات، والطفيليات، والبكتيريا، والهرمونات، والكيمياء الحيوية، إضافة إلى فحص أمراض الدم.

مستشفى أم الدوم الطائف