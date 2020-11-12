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الباحة.. جولات رقابية للأمانة تنتهي بتحرير 134 مخالفة

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بحق المتهاونين في تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

الباحة.. جولات رقابية للأمانة تنتهي بتحرير 134 مخالفة

كثفت الإدارات ذات العلاقة والبلديات التابعة لأمانة الباحة الجولات الرقابية الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار المستجد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على كل من يخالف الاشتراطات الصحية ويستهين بصحة المجتمع بتجاهله لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة الباحة.

قال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: إن الأمانة والبلديات جزء لا يتجزأ من خطوط الدفاع الأساسية المساهمة في سلامة مواطني ومقيمي هذا البلد وحمايته من خلال المراقبة والمتابعة لكل ما يحقق التطبيق السليم لبروتوكولات وزارة الصحة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السواط" أن الأمانة والبلديات التابعة لديها خطط مجدولة لتحديد نقاط التجمعات البشرية كالأسواق والمنتزهات وأماكن التجمعات ولديها آلية واضحة للتعامل معها وفق ضوابط وتعليمات معلنة مسبقاً، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وتعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة عطية منسي الزهراني أن الأمانة وضعت خطة وفق توجيهات أمين المنطقة الدكتور علي السواط شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة بتكثيف عملية الإصحاح البيئي "عمليات الرش والتعقيم" وكذلك تكثيف ومتابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم تكليف فرق صباحية ومسائية وفرق نسائية لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية اليومية .

وأضاف "الزهراني" أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب التزاحم داخل المحلات التجارية والتأكيد على تطبيق مستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والغرامات على المخالفين حيث حررت الأمانة (134) مخالفة خلال الفترة الماضية؛ لضمان الالتزام التام بتطبيق التعليمات، وحفاظاً على صحة المجتمع.

أمانة الباحة الجولات الرقابية الميدانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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