تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"آل مجدوع ": خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680 مستفيدًا
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:01 مساءً
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
الرئيس البرازيلي: آسف على ضحايا فيروس كورونا لكننا سنموت جميعاً يوماً ما
فيديو
cnn arabic
الخميس 12 نوفمبر 2020 12:27 مساءً
72
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
انترنت الأشياء.. ما هو وما فائدته في حياة البشر وكيف يتخذ قرارات نيابة عنهم؟
cnn arabic
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
ساويرس: أردوغان عامل فيها "حامي الاسلام".. وهكذا رد على من يصف مهرجان الجونة بمهرجان فساتين
cnn arabic
السبت 14 نوفمبر 2020 10:34 صباحاً
علي مطر يوضح كيف تغيرت معدلات التوظيف بالمنطقة في ظل كورونا عبر "لينكد إن"
cnn arabic
السبت 14 نوفمبر 2020 10:02 صباحاً
ابنة أخ ترامب: عمي يعاني من اضطرابات نفسية ولن يترشح لانتخابات 2024
cnn arabic
السبت 14 نوفمبر 2020 10:02 صباحاً
السابق
رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية ده فيديو جراف
التالى
وصفة فطيرة البصل
Tweets by @3yonNews