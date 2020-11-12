شاهد.. "جلوي بن عبدالعزيز" من يدمة: سنواصل المسير لكل المحافظات

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قال: جولة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تفقد أحوال المواطنين

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي محافظة يدمة.

وأكد الأمير، خلال استقباله في مقر المحافظة اليوم، المواطنين من أهالي المحافظة، أن جولته تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفقد أحوال المواطنين، وتعزيز سبل تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها بالمحافظات والمراكز؛ وفق رؤية المملكة 2030.

كما رأس أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة -عبر الاتصال المرئي- اجتماع المجلس الذي عُقد من محافظة يدمة.

وقال: "إننا نعقد مجلسنا هذا من محافظة يدمة، بمشاركة المجلس المحلي للمحافظة، ضمن خطتنا التي جرى إقرارها؛ بهدف دفع التنمية ونشرها في المحافظات، وتحقيق استدامتها في عموم المنطقة، بأن تعقد جلسات عادية وغير عادية للمجلس في كل محافظة؛ حيث بدأنا بمحافظة شرورة في الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 1441هـ؛ فمحافظة بدر الجنوب في العاشر من شهر ذي القعدة للعام ذاته، واليوم نحن في محافظة يدمة، وسوف نواصل المسير -إن شاء الله- ليتحقق الهدف في كل المحافظات".

واستعرض المجلس ما جرى إنجازه ضمن ميزانية العام الجاري، لدى جامعة نجران، وأمانة المنطقة، والإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة لخدمات المياه، وفرع وزارة الإسكان، وشركة كهرباء المنطقة.

كما جرى استعراض احتياجات محافظة يدمة، قدّمها المحافظ رئيس المجلس المحلي بالمحافظة موفق العنزي، وافتتح خلال زيارته للمحافظة طريق الحصينية- يدمة، بطول (62) كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال.

ولدى وصول أمير منطقة نجران مقر المشروع، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطلع على مجسم تعريفي للمشروع، واستمع لشرح قدّمه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران مهدي آل عطشان، بيّن فيه مراحل استكمال الجزء المتبقي بطريق الحصينية- يدمة بطول (14) كيلو مترًا، ضمن نطاق مشروع استكمال بعض الطرق بالمنطقة، بتكلفة بلغت (31.350.431) مليون ريال، ومراحل إنهاء الجزء المنفذ بطريق الحصينية- يدمة بطول (47) كيلو؛ مؤكدًا إنجاز المشروع؛ وفق الإجراءات والمواصفات المعتمدة لوزارة النقل.

إلى ذلك، عبّر محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، عن شكره لأمير المنطقة على زيارته التفقدية للمحافظة، والتي تُفضي إلى الخير للمحافظة وأهاليها، من خلال المشاريع التنموية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخلال حفل استقبال الأهالي، تَسَلّم أمير المنطقة هدية تذكارية بهذه المناسبة قدّمها محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد