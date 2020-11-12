7 حقائق علمية حول القهوة والحد المسموح به.. هل هي مفيدة؟

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خلاصة دراسات وأبحاث سابقة تحدد المقدار اليومي المناسب وتأثيراته

عادةً ما يُقبل الناس في الصباح على شرب القهوة؛ من أجل طرد النعاس وتحسين المزاج، مما يجعلهم "مدمنين" عليها، الأمر الذي يقلق بعض الخبراء.

ويعد الكافيين أكثر مادة ذات تأثير نفسي استخداماً في العالم، مما يجعل الانقسام حولها مستمراً بين فئة تشجع على استهلاكها، وأخرى تحذر من مخاطرها.

لكن موقع "ساينس أليرت" كشف أن معظم الأبحاث حول استهلاك القهوة، تشير إلى أن هذا المشروب ليس سيئاً بالقدر الذي يتم الترويج له، مشيراً إلى أن له فوائد صحية كثيرة.

ولخص المصدر هذه الفوائد في 7 حقائق علمية مبنية على دراسات سابقة كما نقلت "سكاي نيوز عربية"، هي:

صحة الكبد: وجدت دراسة أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً يسهم في خفض خطر الإصابة بتليف الكبد، بنسبة 22 بالمائة.

أمراض القلب: خلصت مراجعة أجريت قبل فترة قصيرة وشملت 200 دراسة، إلى أن الأشخاص الذين يشربون 3 أو 4 فناجين من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 19 بالمائة.

داء السكري من النوع الثاني: فنجان واحد من القهوة يومياً يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 7 بالمائة.

السرطان: قال موقع "ساينس أليرت" إن الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة (3 أكواب على الأقل يومياً) ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18 بالمائة.

ألزهايمر: شاربو القهوة بانتظام أقل عرض للإصابة بأمراض ألزهايمر والخرف والتدهور المعرفي بنسبة 16 بالمائة.

معدل الوفيات: وجدت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 500 ألف شخص أوروبي، أن الرجال الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر يومياً هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 بالمائة، والنساء أقل عرضة للوفاة بنسبة 7 بالمائة.

الاكتئاب: شرب فنجان قهوة على الأقل في الأسبوع يؤدي إلى انخفاض خطر التعرض للاكتئاب بنسبة 15 بالمائة.

ورغم كل هذه الفوائد، فإن الباحثين يشددون على ضرورة عدم تجاوز الحد الموصى به وهو 400 مليغرام من الكافيين يومياً.القهوة شرب القهوة