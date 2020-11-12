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حوّل شقته لمدفن.. شاهد أغرب جرائم قتل لـ"سفاح "

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حوّل شقته لمدفن.. شاهد أغرب جرائم قتل لـ"سفاح مصر" حوّل شقته لمدفن.. شاهد أغرب جرائم قتل لـ"سفاح "
دفن زوجته وصديقه بالشقة وعاش بشخصية القتيل 5 سنوات

حوّل شقته لمدفن.. شاهد أغرب جرائم قتل لـ

بعد جريمة بشعة باتت حديث متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في ، إثر قيام شخص بقتل زوجته وصديقه قبل 5 سنوات، ودفنهما داخل شقة بمحافظة الجيزة، يواجه المشتبه به تهماً في سلسلة من جرائم القتل الجديدة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية أن المتهم قتل 3 آخرين، هم زوجته الثانية وصديقتها وشقيقها، ومحرر ضده محاضر سابقة بتلك الاتهامات، حيث يجري التحقيق فيها مجدداً، وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وروى برنامج "الخلاصة" على قناة "الحدث اليوم" تفاصيل جرائم السفاح "قذافي. ف"، الحاصل على ليسانس الحقوق، وذلك نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وبدأت الواقعة عندما "سافر شاب يدعى "طه" للعمل بإحدى الدول العربية وكوّن ثروة كبيرة، ووكل صديقاً له يدعى "قذافي. ف" للتصرف في ممتلكاته بمصر؛ لثقته الكبيرة به باعتباره صديق الطفولة، وعندما اكتشف أن صديقه "قذافي" خان الأمانة، واستولى على ممتلكاته، قرر الحضور إلى مصر لتصفية الخلافات المادية معه، إلا أن "قذافي" استدرجه وقتله بالسم، ثم دفن جثته بمقبرة داخل شقته في بولاق الدكرور".

واستكمل المتهم جريمته "بالاستيلاء على كل ممتلكات المجني عليه، ثم تزوج من فتاة وقتلها بغرض سرقتها ودفن جثتها بمقبرة بذات الشقة التي دفن بها صديقه".

وعقب ذلك، سافر المتهم "قذافي" إلى الإسكندرية، وانتحل صفة صديقه القتيل "طه" وعاش بشخصيته، وتزوج من عدة سيدات من بينهن طبيبة؛ للنصب عليهن وسرقتهن، وحاول قتل آخرهن، إلا أنها نجت من الموت، وأبلغت رجال الشرطة، وصدر حكم قضائي ضده بالسجن وتم القبض عليه.

وخلال حبسه كان أشقاء القتيل "طه" يبحثون عنه بعد اختفائه؛ لعدم علمهم بمقتله، وبعد مرور 5 سنوات اكتشفوا أن أحد الأشخاص يحمل اسم شقيقهم المختفي صادر ضده حكم بالإسكندرية، وبفحص الأمر اكتشفوا أن المتهم المضبوط ينتحل صفة شقيقهم.

أما والد زوجة المتهم القتيلة التي اختفت دون علمه بمقتلها، كان قد حرر محضراً بتغيبها، واتهم الزوج بعد مرور 5 سنوات أنه وراء اختفائها، وبمواجهة المتهم اعترف بقتلها وصديقه.

وكشفت أجهزة الأمن المصرية أنه أمكن استخراج هيكل عظمي لصديقه من أرضية إحدى غرف الشقة المشار إليها على عمق مترين، كما جرى استخراج هيكل عظمي آخر لزوجته عليها بقايا ملابس نسائية ومصوغات ذهبية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق. مصر جريمة بشعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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