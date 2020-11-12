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"تقنية البنات" بتبوك تطلق حزمة "برامج تدريبية" عن بُعد للتأهيل لسوق العمل

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"تقنية البنات" بتبوك تطلق حزمة "برامج تدريبية" عن بُعد للتأهيل لسوق العمل "تقنية البنات" بتبوك تطلق حزمة "برامج تدريبية" عن بُعد للتأهيل لسوق العمل
في مجالات التسويق الإلكتروني وتقنيات الإبداع والتميز في السكرتارية

أعلنت الكلية التقنية للبنات بتبوك اليوم، عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية (عن بُعد) لتأهيل الفتيات لسوق العمل وتدريبهن وتطوير قدراتهن في عدة مجالات وهي: (التسويق الإلكتروني، تقنيات الإبداع والتميز في السكرتارية، الموارد البشرية، مقدمة في الأمن السيبراني، دراسة جدوى المشروعات).

وستقام البرامج التدريبية خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 17 من ديسمبر للعام2020.

من جانبها، دعت عميدة الكلية هيفاء الصقر، الراغبات في التسجيل، إلى سرعة الالتحاق في الدورات؛ مؤكدة أن الكلية ومنسوباتها سيقدمن كل التسهيلات لضمان استفادة كل المتقدمات من هذه البرامج.الكلية التقنية للبنات تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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