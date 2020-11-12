أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات بسبب كورونا

Print
الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات بسبب كورونا تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

11:13 ص الخميس 12 نوفمبر 2020


كتب- أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقاً للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقاً، مُشيرةً إلى استعداد كافة الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات الميدتيرم

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية

بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

BE ONTime - محمود صالح: أخر مباراة لعبها منتخب مصر كانت منذ سنة فطبيعي أداء الفريق يتأثر

BE ONTime - محمود صالح: أخر مباراة لعبها منتخب مصر كانت منذ سنة فطبيعي أداء الفريق يتأثر

شبكة عيون الإخبارية