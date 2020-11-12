أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

Print
نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان

نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بزيارة سفارة مملكة البحرين في الرياض، قدّم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.

ونقل الخريجي تعازي ومواساة وزير الخارجية لسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره له على مشاعره الأخوية الطيبة، داعيًّا الله للفقيد الرحمة والمغفرة.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية