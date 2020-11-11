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رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية

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رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية
" السديس": لن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب والوحدة والتكاتف مع القيادة الرشيدة

رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حدث في محافظة جدة أثناء حضور القنصل الفرنسي، ونتج منه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتَين طفيفتَين.

وأكد أن المحاولة الفاشلة انتهاك سافر للقيم والقوانين الدولية، وامتهان للأعراف العالمية، ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب، ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.

كما شدّد على أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفًا مع القيادة الرشيدة، وتمسكًا بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية بتوجيهات وخطط ورؤى من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- سائلين المولى -عز وجل- أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويسدد خطاهما، ويعينهما على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ويجنبها كل بلاء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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