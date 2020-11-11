الحكومة اليمنية تجدِّد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وتثمِّن جهود السعودية لإنجاحه

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"السعدي" أكد أمام مجلس الأمن توحيد الجهود لتفعيل عمل مؤسسات الدولة

جدَّدت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، وآلية تسريعه، رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة.

وتفصيلاً، ثمّن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) دعم المملكة العربية السعودية ومساندتها لبلاده في مختلف المراحل والظروف، مجددًا في السياق ذاته الثقة الكاملة بدور السعودية في المضي قُدمًا لإنجاح هذا الاتفاق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدَّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن على توحيد الجهود في المشروع الوطني، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.