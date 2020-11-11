أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

Print
باكستان تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الفاشل والجبان بجدة باكستان تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الفاشل والجبان بجدة
مشيدةً بكل الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في

باكستان تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

أعربت جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في محافظة جدة اليوم، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكدةً رفضها لكل أشكال العنف والتطرف.
وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية، مشيدةً بكل الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في المملكة.
كما عبّرت باكستان عن تأييدها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامتها وأمنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

شبكة عيون الإخبارية