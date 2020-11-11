أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو"

Print
الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو" الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو"
"الحاضري" أكد أنه اشترك مع "الحوثي" في عمليات عدائية ضد الجيش والشعب

الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني

وجه الادعاء العسكري اليمني، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق القيادي في الحرس الثوري حسن إدريس إرلو، المعين من إيران سفيراً ومفوضاً لدى ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء.

وتفصيلاً، وجه المدعي العسكري اليمني، اللواء عبدالله الحاضري، تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للإيراني، حسن إدريس إرلو، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محامي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجني عليهم، ممن عذبوا في سجون الميليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

شبكة عيون الإخبارية