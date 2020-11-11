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عميد السلك الدبلوماسي بجيبوتي يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

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عميد السلك الدبلوماسي بجيبوتي يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة عميد السلك الدبلوماسي بجيبوتي يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة
أعرب عن تقديره لرجال الأمن السعودي لتعاملهم مع الحدث باحترافية

عميد السلك الدبلوماسي بجيبوتي يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

عبّر ضياء الدين سعيد بامخرمة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى ، باسمه ونيابة عن السلك الدبلوماسي، عن إدانة حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في محافظة جدة.

وأكد السفير "بامخرمة" التضامن المطلق مع ‎المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا ضد هذه الحادثة الجبانة التي لن تؤثر في مكانة السعودية التي ينعم مواطنوها والمقيمون بها، بمن فيهم الدبلوماسيون، بالأمن والأمان الذي يقل نظيره في العالم. مشيرًا إلى أن كثيرًا من بلدان العالم تشهد مثل هذه الحوادث التي توجب وقفة عالمية جادة وصادقة لوضع حد لها.

وأعرب السفير "بامخرمة" عن تقديره لرجال الأمن السعودي الذين تعاملوا مع الحدث باحترافية وشجاعة بارزة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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