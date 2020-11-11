أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

Print
للحفاظ على الصحة العامة بمدن ومحافظات المنطقة بجانب رش ونظافة الأماكن العامة

أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

أكدت أمانة منطقة تبوك استمرار أعمالها الرقابية وجولاتها التفتيشية المكثفة للحفاظ على الصحة العامة بمدن ومحافظات المنطقة كافة، إلى جانب أعمال الرش والتقييم والنظافة للأماكن العامة.

وأشارت "الأمانة" خلال الحملة المشتركة التي نفذتها اليوم مع الجهات الأمنية في مواقع تجارية عدة لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية وروادها بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19 المستجد إلى أنها تعمل رفدًا لجهود السيطرة على على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت الغذائية والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكدت أن الفرق الميدانية تواصل حاليًا أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، خاصة الآفات الناقلة للأمراض، ورش المدن بالمبيدات، وغسل وتعقيم المتنزهات والساحات العامة. مشددة على أن الإجراءات الاستباقية المعنية بالتصدي لفيروس كورونا تشمل الجولات الرقابية المكثفة للتأكد من التزام المحال التجارية والغذائية والعاملين فيها بتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والجهات كافة ذات العلاقة، وتوفير مواد التعقيم في هذه المرافق، إضافة إلى مراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية البلدية من نظافة وتطهير؛ وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

ولفتت أمانة تبوك إلى أن هناك حملات توعوية مشتركة، تستهدف المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة والعاملين فيها ومرتاديها، وتشمل التوعية، والتعريف بطرق الوقاية، مع تقديم النصائح في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه إلى المرافق الصحية.

أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 228 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و13 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 228 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و13 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية