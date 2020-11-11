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تسجيل 27 إصابة جديدة و15 حالة تعافٍ من كورونا في حائل

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ارتفعت نسبة المتعافين من المرض إلى 95.3%

تسجيل 27 إصابة جديدة و15 حالة تعافٍ من كورونا في حائل

وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة إلى سبعة آلاف حالة، بعد أن سجلت مدينة حائل اليوم الأربعاء، 27 حالة إيجابية بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في المنطقة 6669 حالة، بعد أن سجلت اليوم 15 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 106 حالات، بعد تسجيل حالتَي وفاة اليوم.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعدّه عبدالعزيز عليان الطهيمي، ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.3%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 3.2%، وبلغت نسبة الوفيات 1.51%، وبلغ عدد الحالات الحرجة 21 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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