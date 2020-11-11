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الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

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الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى رفع المعدّل اللياقي، من خلال تكثيف الجرعات اللياقية؛ حيث طالب المدير الفني للفريق البرتغالي "بيدرو" اللاعبين باستغلال فترة التوقف من أجل العودة لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفريق في كامل جاهزيته اللياقية.

وكان المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" قد قسم اللاعبين وسط الملعب، في تدريب اليوم الأربعاء، وأجرى عدة تدريبات فنية وتكتيكية، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية أبرزها الاستلام والتسليم من لمسة واحدة.

الجدير بالذكر أن الشباب يستعدّ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.

الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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