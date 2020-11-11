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الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها

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الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها

الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال.
واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.
كما بينت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.
ويحتل السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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