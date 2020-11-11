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فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:19 مساءً
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
"الجوفي" لـ"سبق": مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة العشرين أسهمت في محاصرة "كورونا"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
بعد ودية جنوب إفريقيا .. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 11:45 صباحاً
59
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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