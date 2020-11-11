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استطلاع رأي: ثُلثَا البريطانيين سيحصلون على لقاح ضد كورونا

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استطلاع رأي: ثُلثَا البريطانيين سيحصلون على لقاح ضد كورونا استطلاع رأي: ثُلثَا البريطانيين سيحصلون على لقاح ضد كورونا
كشف أن الأصغر سنًّا مرشحون على نحو أكبر بكثير لرفض التطعيم

استطلاع رأي: ثُلثَا البريطانيين سيحصلون على لقاح ضد كورونا

أفاد استطلاع للرأي نُشر، اليوم الأربعاء، بأن ما يقرب من ثلثي الناس في بريطانيا يقولون إنهم "سيحصلون على لقاح ضد كوفيد19؛ لكن الأصغر سنًّا مرشحون على نحو أكبر بكثير لرفض التطعيم".

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة كانتر لبحوث الرأي العام، أن 22% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من المؤكد قطعًا، أو على الأرجح، أنهم لن يحصلوا على اللقاح، وأن النسبة ترتفع إلى 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و24 عامًا.

ووفق "رويترز" قال 5% فقط ممن في سن 65 عامًا أو أكبر، و16% ممن تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا و64 عامًا أنهم لن يخضعوا للتطعيم قطعًا أو على الأرجح.

وقالت شركة كانتر: إن "الاستطلاع تَوَصل إلى أن 75% من الحاصلين على درجة تعليمية يعتزمون الحصول على اللقاح مقابل 57% ممن لم يحصلوا على أي مستوى من التعليم".

وقال مات هانكوك وزير الصحة، الثلاثاء: إن "التطعيم ضد كوفيد19 سيكون اختياريًّا في بريطانيا".بريطانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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