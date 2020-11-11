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الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة

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الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة
غسل وتعقيم 731 موقعًا بمشاركة 478 فردًا ورفع 7442 طن نفايات

الشرقية آخر 24 ساعة.. 923 جولة رقابية صحية تضبط 26 مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 923 جولة رقابية صحية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، وتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 731 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7442 طنًّا من النفايات، وإزالة 4136 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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