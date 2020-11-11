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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان والعرضيات.. و"المدني" تتفاعل

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان والعرضيات.. و"المدني" تتفاعل "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان والعرضيات.. و"المدني" تتفاعل
دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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