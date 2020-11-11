36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها

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قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وتُصحَب بحبات البرد مع رياح نشطة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 25/ 3هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من: (حائل، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، والقصيم، وجنوب مكة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان) مع رياح نشطة وغبار متفاوتة.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني