إغلاق صناديق ومراكز الاقتراع.. وبدء الفرز في الاردن

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جي بي سي نيوز :- تغلق صناديق الانتخاب ومراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ليبدأ بعدها فرز الأصوات.

وبلغ عدد الناخبين الإجمالي بجميع الدوائر الانتخابية بالمملكة مع نهاية اليوم، مليون و379 ألفا و639 ناخبا وناخبة، وبنسبة تصويت بلغت 29.73%.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، تمديد فترة الانتخاب في الدوائر الانتخابية، لمدة ساعتين إضافيتين.

الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، أعلن أن نتائج الانتخابات النهائية ستكون جاهزة قبل عصر يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أكد في وقت سابق أن نتائج الانتخابات النيابية ستظهر خلال 24 ساعة أو أقل.

وقال إنه سيتم فرز الصندوق في مكانه وأمام المراقبين والمندوبين، مشيرا إلى أن الهيئة شكّلت 3 لجان خاصة لاختصار وقت احتساب النتائج.

ووارتفع عدد صناديق الاقتراع لهذا العام ارتفع إلى 8824 صندوقا، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع للدورة السابقة 4884 صندوقا.

ويتنافس في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر وفقا للجداول النهائية، 4,647,835 ناخبا وناخبة، منهم 2,200,456 ذكورا و2,447,379 إناثا، على 130 مقعداً موزعا على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة للمرأة.

وبلغ عدد القوائم النهائية المترشحة للانتخابات 294 قائمة، وبعدد مرشحين بلغ 1674 مرشحا ومرشحة.