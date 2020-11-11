1.35 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم منذ بدء الاقتراع في الاردن

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جي بي سي نيوز :- أدلى أكثر من مليون مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، منذ فتح صناديق الاقتراع، في مختلف الدوائر الـ 23.

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 29.15% عند حلول الساعة 08:00 مساء الثلاثاء، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب التي أوضحت أن عدد المقترعين وصل إلى 1.352622 مليون مقترع.

وكانت نسبة تصويت الذكور أعلى من الإناث، بواقع 33.1%، مقابل 25.29%.

الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلنت أن مراكز الاقتراع والفرز كافة بدأت في تمام الساعة السابعة صباحا باستقبال المقترعين في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، حيث يشارك في هذه الانتخابات 4,640,643 ناخبا وناخبة، بينما بلغ عدد المرشحين 1674 مرشحا، من بينهم 1314 ذكراً، و360 أنثى، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة 294 قائمة، حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد بحضور جميع أعضاء لجان الاقتراع والفرز.

وتعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وزيادة في مستوى الثقة بالعملية الانتخابية، التزم رؤساء اللجان في جميع صناديق الاقتراع بدعوة الحاضرين من المرشحين، أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول لغرف الاقتراع للاطلاع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها، وتم تنظيم محاضر خلو الصناديق وإقفالها، وبدء الاقتراع موقعاً من رؤساء اللجان وأعضائها، وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب نجاح بدء العمل في نظام الربط الإلكتروني في مراكز الاقتراع والفرز كافة؛ بعد أن قام مدخلو البيانات بالتأكد من عملية الربط والتدقيق الإلكتروني على حالة النظام، وإرسال أولى البيانات بنجاح.

ويتنافس 1693 مرشحا ومرشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعدا موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.