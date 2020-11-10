5996 اصابة جديدة بكورونا في الأردن و 91 حالة وفاة

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (5996) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2987) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1062) في محافظة الزرقاء.

- (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا.

- (274) في محافظة البلقاء.

- (266) في محافظة الكرك.

- (253) في محافظة العقبة

- (176) في محافظة مأدبا.

- (158) في محافظة الطفيلة.

- (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا.

- (80) في محافظة جرش.

- (67) في محافظة عجلون.

- (58) في محافظة المفرق.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (120,982) حالة.

- سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,386) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (281) حالة، فيما غادرت (216) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,931) حالة، منهم (422) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (27,324) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,095,700) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (21,9%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).