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5996 اصابة جديدة بكورونا في الأردن و 91 حالة وفاة

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5996 اصابة جديدة بكورونا في الأردن و 91 حالة وفاة 5996 اصابة جديدة بكورونا في الأردن و 91 حالة وفاة

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (5996) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2987) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1062) في محافظة الزرقاء.
- (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا.
- (274) في محافظة البلقاء.
- (266) في محافظة الكرك.
- (253) في محافظة العقبة
- (176) في محافظة مأدبا.
- (158) في محافظة الطفيلة.
- (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا.
- (80) في محافظة جرش.
- (67) في محافظة عجلون.
- (58) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (120,982) حالة.
- سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,386) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (281) حالة، فيما غادرت (216) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,931) حالة، منهم (422) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (27,324) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,095,700) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (21,9%).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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