بطريقة الشطرنج.. "أوغلو" لـ"أردوغان": لا تستطيع حماية الملك بالتضحية بوزير

★ ★ ★ ★ ★

"سانجار": يجب استقالة الحكومة والرئيس جميعهم.. والانتخابات المبكرة الهدف القادم

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، إن استقالة وزير المالية والخزانة السابق، صهر أردوغان بيرات ألبيرق، شيء جيد للبلاد. وخاطب أردوغان بالقول، "لا يمكنك الهروب من خلال افتداء صهرك لك، كما قلت من قبل، لا يمكنك حماية الملك من خلال التضحية بالوزير"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، انتقد كيلتشدار أوغلو في كلمة له الثلاثاء صمت وسائل الإعلام التركية حيال استقالة وزير المالية حتى بعد مرور 17 ساعة على الاستقالة، وقال إنه "من بين 1780 وسيلة إعلام نقلت 5 خبر الاستقالة". وتساءل: "هل يمكنكم النظر إلى الحال التي وصل إليها البلد".

وتابع في هذا الصدد: "أثبتوا أنهم وسائل إعلامية تعمل مع حزب العدالة والتنمية". مضيفًا: "العم (أردوغان) والصهر (البيرق) يديران البلد، ظهر خلاف بينهما، والجميع على أحر من الجمر ينتظر، هل أنتم صحفيون؟ هل يمكن أن يكون الشخص الذي يبيع قلمه صحفيًّا؟ هل يكون صحفيًّا إذا خصص قلمه للقصر؟".

وانتقد كيلتشدار أوغلو القضاء التركي في قضية الصحفية ميسر يلدز، ووجه انتقاده لأردوغان بالقول: "يوجد بعض المنظمات في الدولة تريد الانتقام منها. دعهم ينتقدوننا بحرية، دون ضغوط عليهم. يجب احترام كل فكرة في هذا البلد. إذا احترمنا كل فكرة يمكننا أن نخرج ونصرخ للعالم بأن هناك ديمقراطية في بلدنا".

من جانبه، انتقد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، مدحت سانجار، النظام الاقتصادي في البلاد، وقال في كلمة له أمام نواب حزبه الثلاثاء: "هذا النظام ينهار. لا يمكن تحميل المسؤولية لشخص واحد فقط والتخلص منه. المسؤول الرئيسي عما يجري هو الجزء العلوي من هذا النظام".

وتابع سانجار قائلاً: "لا يكفي فقط استقالة الوزير، يجب على الحكومة والرئيس الاستقالة جميعهم، ونتوقع منه أن يظهر الشجاعة والحصافة لتحمل المسؤولية. ستكون أهدافنا للمرحلة المقبلة هي الانتخابات المبكرة".

وأضاف سانجار: "وسائل الإعلام تنتظر إشارة. البرلمان ومؤسسات الدولة ينتظرون إشارة. جميع المؤسسات تقريبًا مرتبطة برجل واحد. ما يحدث بالضبط هو عكس ما يقوله أردوغان؛ لذلك هذا النظام ينهار".