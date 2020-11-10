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"دهانات الجزيرة" تطرح "ألوان نوفمبر" عبر موقعها الإلكتروني

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تضمنت "لؤلؤي" و"ظل الغيوم" و"تربة الجبل" و"ظلال الحصاد"

طرحت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقعها على الانترنت "ألوان نوفمبر"، وهي مجموعة ألوان شهرية تواكب الاتجاهات العالمية وتتناغم مع الهوية المحلية في عالم الألوان، وقد تضمنت المجموعة أربعة ألوان هي "لؤلؤي"، و"ظل الغيوم"، و"تربة الجبل"، و"ظلال الحصاد".

وتحرص "دهانات الجزيرة" على تلبية طلبات كافة العملاء من الألوان بمختلف درجاتها، والتي يتجاوز عددها في أغلب أنواع الدهانات أكثر من 2000 لون، وتقوم باختيار ألوان مميزة تُعرف بألوان الشهر تنشرها على موقعها الإلكتروني www.jazeerapaints.com في كل شهر ميلادي، وتضعها في متناول من يتطلع لطلاء منزله أو تجديد طلائه وتغيير ديكوراته لإضفاء مزيد من الجمال عليه وفقاً لرغباته.

ما هي ألوان نوفمبر؟

● لؤلؤي

لون فاتح ونقي لإحساس مشرق في مساحتك.

● ظل الغيوم

لون هادئ وراقٍ يعطي المكان أناقة فريدة.

● تربة الجبل

لون مريح يبعث السلام والهدوء في المكان.

● ظلال الحصاد

لون راقٍ يضيف لمسة من البساطة والجمال على مساحتك.

قبل المبادرة لشراء "ألوان نوفمبر" يمكن استخدام تقنية "محاكي الألوان" الموجودة في الموقع الإلكتروني للشركة، لمعاينة تطبيقها وانسجامها في مختلف المساحات، سواء في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المطبخ أو حتى دورة المياه.

علاوة على ذلك تقدّم "دهانات الجزيرة"

في صفحتها على "تويتر"، من خلال توجيه سؤال للجمهور عن الألوان المفضّلة لمساحاتهم، ويقترح فريق مهندسي الألوان في الشركة اللون المناسب لكل عميل وفقاً لنوع المساحة وكمية الإضاءة الطبيعية المتوفرة في المكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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