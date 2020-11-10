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: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي

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بالفيديو: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي : ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي
اتهمت مسؤولين بالفساد والإثراء غير المشروع

بالفيديو: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي

قالت وسائل إعلام ليبية إن المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي تم اغتيالها في شارع 20 بمدينة بنغازي.

"البرعصي" معروفة بسجالاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

وظهرت "البرعصي" في مقطع في أكتوبر اتهمت مسؤولاً أمنياً بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين، أعلنت في مقطع أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

المحامية حنان البرعصي تُعرف بتأييدها للقائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لكنها دخلت في نفس الوقت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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