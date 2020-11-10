الجامعة الإسلامية تدشن مركزًا تدريبيًا للتطوير المهني المعتمد

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دشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مركزاً تدريبياً للتطوير المهني، معتمدًا من هيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف المركز إلى إقامة البرامج التطويرية والدورات التدريبية الصحية التي لا تزيد مدتها عن عام، للممارسين الصحيين في شتى المجالات الصحية، ولمنسوبي المركز الطبي الجامعي، ولجميع الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى.

ويقدم المركز دورات التدريب والتعليم الطبي المستمر، والمؤتمرات الطبية، وورش العمل، وبرامج التدريب الميداني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير الدكتور فهد بن خالد الطفيري -أثناء جولته في المركز الطبي الجامعي- إن هذه الخطوة مهمة في مسيرة الجامعة التي حصلت على اعتمادات عديدة، وكذلك هي نجاح مميز للمركز الطبي بحصوله على اعتماد في التدريب والتعليم الطبي المستمر تحت مظلة هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح الدكتور "الظفيري" أن الهدف هو رفع كفاءة وجودة أداء الممارسين الصحيين؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين وتطويرها، ومتابعة الممارسين الصحيين لما يستجد في تخصصاتهم؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.