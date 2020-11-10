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في ظل زيادة أعداد المعتمرين.. "السديس" يوجّه بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف

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بما يحقق التباعد المكاني.. وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة

في ظل زيادة أعداد المعتمرين..

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف بما يحقق التباعد المكاني.

ووفق ما أعلنت "شؤون الحرمين" اليوم جاء هذا التوجيه في ظل زيادة أعداد المعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أتاحت للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذاً للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، حيث تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار المتمثلة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل وخارجها، لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجدين الحرام والنبوي، إذ سيتم تنظيم دخولهم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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