أمير مكة يرأس اجتماعاً لمناقشة خطط هيئة تطوير المنطقة

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بحث البرامج والمبادرات التنموية في المحافظات والمشاركة في تنفيذها

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً لاستعراض خطط هيئة تطوير المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع -الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أيمن بن يوسف منسي- مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة، والمشاركة في تنفيذها؛ ما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.