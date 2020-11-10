مجلس إدارة "الولاية على أموال القاصرين" يعقد اجتماعه الثامن

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اطلع على تقرير عن الخطة التنفيذية للمبادرات والمشاريع المعتمدة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اليوم، اجتماعه الثامن عن بعد، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واطلع المجلس على تقرير عن الخطة التنفيذية للمبادرات والمشاريع المعتمدة بالخطة الاستراتيجية للهيئة، وتم اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019م.الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين